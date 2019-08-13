Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5982
  • 6,2656
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Siirt'te terör suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Siirt'te terör suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Siirt'te terör suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan aranan G.E. ve M.A'nın Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.

G.E ve M.A, ekiplerin belde girişinde yaptığı yol kontrolünde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Ebru Polat'a nazar değdi! Yine de 'devam' dedi
Ünlü manken Didem Soydan o soruyla annesini kızdırdı
Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı 5 yıl aradan sonra imaj değiştirdi
<p>Yaklaşık 5 bin yıllık insan ve hayvan iskeletlerinin de bulunduğu kazılarda, yerleşme planının or

Anadolu´nun ilk şehir yapılanması gün yüzüne çıkarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı

Göstericiler Hong Kong havalimanını işgal etti