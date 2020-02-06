Siirt'te polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

AA