Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7045
  • 6,3114
  • 275.213
  • 100413
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Siirt'te kestikleri ağacın altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İnkapı köyünde yaşayan Bilal Tırpan (35), Tajdin Kayran (69) ile kış mevsiminde yakacak ihtiyacını karşılamak için motorla palamut ağacı kesti.

Devrilen ağacın altında kalan Tırpan olay yerinde hayatını kaybetti, Kayran ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırpan'ın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Saygıda mecbur, sevgide özgürsünüz'
Minik Serçe'den hayranlarını üzen haber
Yıllar öncesinden 'kral' paylaşım
İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
<p>Antalya’da bir halk otobüsüne binen Fevzi (76) ile Adile Şentürk (72) çifti, Hasan Subaşı Caddesi

Otobüs Şoförü Yaşlı Adamı Darp Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Bu besinler hastalık getiriyor! İşte sık tüketilen en zararlı yiyecekler!