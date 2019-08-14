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  3. Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt'te baraj kapaklarının açılmasıyla yol ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle yol kapandı. Saatlerce bekleyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

 Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak karayolunun 50. kilometresinde ilerleyen araçlar, baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle araçlarıyla birlikte yolda mahsur kalan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

İHA

 

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