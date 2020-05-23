Siirt Bayram namazı 2020 saat kaçta? Diyanet Siirt Ramazan Bayramı Duha namazı kılınış vakti

Her yıl büyük bir heyecanla beklediğimiz Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs'ta kutlanacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı coşku içinde karşılanacak. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak bayramı evlerimizde geçireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını duyurdu. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, duha namazı tavsiyesinde bulundu. Siirt Bayram namazı 2020 saat kaçta? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Diyanet Siirt Ramazan Bayramı Duha namazı kılınış vaktine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SİİRT BAYRAM NAMAZI 2020 SAAT KAÇTA?



Siirt bayram namaz vakti 05:28 olarak açıklandı.

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DİYANET'TEN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulunun Kovid-19 nedeniyle bayram namazıyla ilgili aldığı kararda, İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban Bayramlarının kabul edildiği ve her ikisi için de bayram namazlarının meşru kılındığı belirtildi.

Hazreti Muhammed'in ve ashabının uygulamasına göre, kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekat olan bayram namazlarının daima geniş alanlarda ve cemaatle kılındığı, ardından da bayram hutbesi irad edilerek bu hususta bir icma oluştuğu belirtilen açıklamada, fıkıh mezheplerince bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşlerin ileri sürüldüğüne işaret edildi.

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmanın, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnet olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.

Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."

DUHA NAMAZI NEDİR NE ZAMAN KILINIR?



İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

DUHA NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?



Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).