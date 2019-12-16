Sigorta çetesini ‘tamirci’ çökertti

Soner KAN

ORİJİNAL PARÇALARI SATTILAR

Adana’daki bir çete, akraba vearkadaşlarına taksitle sıfır kilometreotomobil aldırdı. Araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçaları sökülerek yerine çıkma ve hasarlı parçalar takıldı. Daha sonra yeni otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüpheliler, sigorta şirketlerini dolandırdı. Sökülen orijinal parçaları da satan çete, 144 organize kazayla 4 milyon 300 lira vurgun yaptı.

KAPORTACI POLİSLER İZLEDİ

Polis, 13 Aralık’ta çeteye yönelik soruşturma başlattı. Bazı polisler, çete üyelerinin kazadan sonra araçları tamir ettirdikleri sanayi sitelerinde kaportacı ve elektrikçi olarak işe girdi. Şüpheli araçlar da moto-kurye kılığına giren güvenlik güçleri tarafından adım adım izlendi. Kurmaca kazalar ve film senoryalarını aratmayan kavga anları kayda alındı. Bazı kazalarda hafif yaralı rolü oynandığı, inandırıcı olması için de ambulans istendiği saptandı.

ÇETE LİDERİ OTO TAMİRCİSİ

Teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye’de eşzamanlı operasyon düzenlendi. 53 adrese yapılan şafak baskınlarında elebaşı Sedat T.’nin de aralarında olduğu 48 çete üyesi yalakandı. Şüpheli 4 kadının belediye otobüslerinde şoför olduğu ve çeteye yardım ettiği belirlendi. Çete liderini Sedat T.’nin de oto tamircisi olduğu öğrenildi.