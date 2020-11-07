Sigara yasağı olan iller hangileri? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il listesi...

Sokakta sigara içme yasağı olan iller merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta ve kapalı ortamlarda maskesiz dolaşmak yasak olup, maskesi olmayanlara ceza kesiliyor. Ancak sokakta sigara içen vatandaşlar, maskelerini çene bölgelerine indiriyor. Bu doğrultuda vaka sayısını azaltmak için alınan önlemlere sigara içme yasağı da eklendi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar, Emniyet personellerinde yürütülüyor. Peki, igara yasağı olan iller hangileri? İşte sokakta sigara içme yasağı olan 9 il listesi...

SİGARA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya’dan sonra Muş’ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

UYMAYANLARA PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı. Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı.

Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya’da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımını yasaklama kararı almıştı. Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş’taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.