Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7272
  • 6,3
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şifalı diye içiyorlardı... Çeşmeye asılan yazıyı görünce inanamadılar

Şifalı diye içiyorlardı... Çeşmeye asılan yazıyı görünce inanamadılar

Şifalı diye içiyorlardı... Çeşmeye asılan yazıyı görünce inanamadılar

Düzce- Akçakoca yolunda bulunan, akan suyun şifalı olduğuna inanılarak, sıkça kullanılan çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle zabıta ekiplerince mühürlendi.

Düzce- Akçakoca yolu kenarında bulunan ve suyu şifalı olduğuna inanılarak, içilen çeşme, Akçakoca Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan 'şifalı su' diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmenin mühürlendiği belirtildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Şendil'in park stili dikkat çekti
Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
<p>Kapadokya´da milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ´ın püskürttüğü lavların zamanla

Turistlerin Gözdesi Kapadokya

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı