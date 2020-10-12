Şifa duası ve ayetleri nelerdir? Hastalara hangi şifa duası okunur?

İnsanlığın var olmasıyla beraber sıkça yeni hastalıklar ortaya çıkmıştı. Maddi açıdan hekimlerden destek alan insanlar, manevi olarak Allah'tan yardım talep etmektedir. Son kitap Kur'an-ı Kerim'de bulunan bazı sureler şifa ayetleri yerine okunmaktadır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) sık sık şifa duası okuduğu Hz. Aişe tarafından hadislerde rivayet edilmektedir.

ŞİFA DUALARI NELERDİR?

Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in okuduğu şifa dualarını Müslümanların annesi olan Hazreti Aişe hangi duaların okunduğunu bildirmiştir. Bu dualardan biri anlamı; “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın” olan duadır. Bu şifa duası özellikle hasta olan kişi tarafından okunması gereken dualardan biridir. Hasta olan kişi namazlarının ardından ya da aklına geldiği her an bu duayı okumalıdır.

ŞİFA AYETLERİ NELERDİR?

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Kurandaki Fatiha suresinin hayrının çok fazla olduğunu ve her derde şifa olduğu belirtmiştir. Bu neden ile herhangi bir hastalık durumunda ya da herhangi bir sıkıntıda okunması gereken surelerden biri Fatiha suresidir. Fatiha suresi şifa ayetleri içerir.

Yasin süreside şifa için okunan surelerden biridir. Yasin suresini hasta olan kişinin kendisi okuyabileceği gibi bir başkası da hastanın yanına gelerek Yasin suresini okuyabilir. Bunun dışında şifa olsun diye; Haşr suresinin son üç ayeti, Amenerrasulü ve Ayetel kürsi sureleri okunur.

Kuran-ı Kerim’de şifa ayeti olarak 6 adet ayet bulunur. Bunlardan biri: …De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır… Diğer ayet ise Şura suresinin 80. Ayeti olan “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur”. Şifa ayetlerinden bir diğeri ise İsra suresinin 82. Ayeti olan “ “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” ayetidir. Bir diğer şifa ayeti Nahl suresinin 69. Ayeti olan “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” ayetidir. Kuran’da bulunan şifa ayetlerinden bir başkası ise Yunus suresinin 57. Ayeti olan “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” ayetidir. Son olarak ise Tevbe suresinin 14. Ayeti olan “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” ayeti bir şifa ayetidir.

Hastalıklara şifa olması için bu ayetler hem hasta kişinin kendisi tarafından hem de hasta kişinin yakınları tarafından okunmalıdır. Allah her derde şifadır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) Allah’ın şifasını vermediği bir hastalık yaratmadığını bildirmiştir. Hastalıklar da müminlerin günahlarına kefaret olacak olan musibetlerdir.