Şiddet dolu bir ömür!

Adana’da önceki gün barışma isteğini kabul etmediği eski sevgilisi tarafından önce dövülen sonra 9. kattaki balkondan aşağıya sarkıtılarak ölümle tehdit edilen bir çocuk annesi Sevinç Toktaş’ın (25), dram dolu bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Toktaş, 5 ay önce de yine sokak ortasında sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldüğünü belirterek, polisteki ifadesinde şunları anlattı:

“16 yaşındaydım, kendimden 6 yaş büyük olan Sait Durak ile ailemin karşı çıkmasına rağmen evlendim. Okulu bıraktım, bir süre sonra eşimden şiddet görmeye başladım. Kızım Sude 2 yaşına girdiğirde, şiddete daha fazla dayanamadım ve babaevine geri döndüm. 3 kez uzaklaştırma kararı verildi, 2015’te boşandık. 2016’da pompalı tüfekle ayaklarımdan vurdu. Bana koruma verildi. Sait de tutuklandı. Yeni bir hayat kurmak istedim. 3 yıl önce Zamir Zekai Yalçın (29) ile ilişki yaşamaya başladım. Tartışmalara dayanamadım Zamir’i terk ettim ama o bir türlü peşimi bırakmıyordu. Olay günü evime zorla girip dövmeye başladı. Hayatımdan endişe ediyorum.”

Zamir Zekai Yalçın, önceki gün Sevinç Toktaş’ı 9. kattaki evinin balkonundan sarkıtarak ölümle tehdit etmişti. Tutuklanan Zamir Zekai Yalçın, genç kadının şiddet iddialarını reddetti.