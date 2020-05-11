Sıcaklılar artıyor...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli bir gün geçirirken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Öğle saatlerinde Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu