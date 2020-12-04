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04 Aralık 2020 Cuma 00:00 | Son Güncelleme:

Siber sapıklar uzaktan eğitime sızdı

Siber sapıklar uzaktan eğitime sızdı
İHA

Telekonferans programı Zoom'a sızan siber sapıklar, gönderdikleri cinsel içerikli videolar ve fotoğraflarla uzaktan eğitimi sabote ediyor

Dijital eğitim platformu EBA üzerinden öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin başı siber sapıklarla dertte. Bursa’da ders işlemek için zoom programına dahil olan öğretmenler ve öğrenciler, cinsel içerikli hareketlere maruz kaldı. Daha çok 6. sınıfların derslerine sızan sapıklar, küfür edip cinsel içerikli videolar göndererek çocukların ders işlemesini engelledi. Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan şahıslar, bilgilendirme toplantısına da sızıp velilere küfürler yağdırdı.

BULUN BU AHLAKSIZLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de şikayet bulunan aileler ile eğitimciler, sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor. 

MEB’DEN SİBER SALDIRIDAN KORUNMA YOLLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin cep telefonlarına mesaj göndererek EBA’ya yönelik saldırıları önlenme yöntemlerini anlattı:

• Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır.

• Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir.

• Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır.

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