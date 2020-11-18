18 Kasım 2020 Çarşamba 00:08 | Son Güncelleme:
Seyyar satıcıyı eve çağırıp dövdüler
Burdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme ve tokatla dövdü.
Osman Oflaz’ı döverken görüntüleri ortaya çıkan gençlerden 4’ü yakalanıp, serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dövülen Osman Oflaz, “Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde.” dedi. Olay sırasında çekilen cep telefonu görüntülerinde 3’ü kadın toplam 7 kişinin bulunduğu bir evde, genç erkeklerden birinin, Oflaz’a önce kafa attığı ardından da yere düşmesi sonrası tekme tokat dövdüğü görülüyor.