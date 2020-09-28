Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen TDK'ya göre ne anlama geliyor?

Seyyanen siyaset dilinde kullanılan bir ifadedir. Türkçe'de zarf olarak belirlenen seyyanen, Arapça'dan dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK), seyyanen kelimesi anlamını resmi internet sitesi üzerinde paylaştı.

SEYYANEN TDK'YA GÖRE NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dİl Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından seyyanen "eşit olarak" açıklanmıştır. Zarf olarak kullanılan seyyanen Arapaç kökenli bir kelimedir.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.

Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.