Seylan olan adı 1972 yılında değişen ülkenin günümüzdeki adı nedir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Seylan olan adı 1972 yılında değişen ülkenin günümüzdeki adı nedir?

A: Honduras

B: Faroe Adaları

C: Sri Lanka

D: Tunus

Doğru cevap: Seri Lanka