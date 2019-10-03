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  3. Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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