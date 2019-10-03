Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA