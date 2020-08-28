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  3. Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü
28 Ağustos 2020 Cuma 09:17 | Son Güncelleme:

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

IHA

İstanbul-Tekirdağ yolunda bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Olay, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde kameralara takıldı. 

İstanbul-Tekirdağ yolunda seyir halinde bulunan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı. 

O anları gören diğer sürücü ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, camdan bacağını sarkıtıp yolculuk yapan trafik magandası hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalıştı.

İstanbul yolunda şoke eden görüntü, kameranın kapanmasıyla gözlerden kaybolurken, bacağını sarkıtarak araç süren sürücünün akıbeti bilinmiyor.

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