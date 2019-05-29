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29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:18

Seydikemer'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor

Seydikemer'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor

Muğla'nın kıyı kesimlerinde, yerli- yabancı turistler, sıcak havada denize girerken, Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. Belediye ekipleri, göçerlerin karla kapanan yollarını açabilmek için dozerlerle çalışma yapıyor.

Seydikemer'deki 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla kaplı yolların açılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçerlerin yolunu açmak için yoğun çaba harcıyor. Seydikemer Belediye Başkan Yakup Otgöz, bölgeye geçen yıllara oranla çok fazla kar yağdığını söyledi. Sıcakların artmasına rağmen hala kapalı yollar bulunduğunu belirten Otgöz, "Akdağ'daki Camalan Yaylası, Taşkuzluk, İkizgöl mevkileri ile yörüklerimizin yoğun olarak kullandığı, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'na bağlanan yolda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA

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