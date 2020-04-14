Seyahat izni nasıl alabilirim? Seyahat izin belgesi nereden alınır? E devlet seyahat izin başvuru ekranı

Seyahat izin belgesi nereden alınır? sorusunun yanıtı tüm vatadanşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs sebebi ile şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Şehirler arası yolculuklar seyahat izin belgesi ile gerçekleştirilebiliyor. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısından yapılabiliyor. İşte tüm merak edilenler..

SEYAHAT İZNİ NASIL ALABİLİRİM?



Koronavirüsü sebebiyle şehirler arası otobüs ve havalimanı taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs ya da uçak yolculuğu gerçekleştirilemeyecek.

Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu paylaştı.

İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şöyle sıralandı:

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.