Seyahat izni: HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

HES kodu Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar uygulaması ile beraber faaliyete geçti. Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de aylardır gerekli tedbirler uygulanıyordu. Normalleşme takvimi sayesinde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Vatandaşlar seyahat ederken HES kodu ile güvenli yolculuk yapabilecek. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınıyor? HES kodu sms ile nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması içinde yer alan HES kodu, vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Detaylar haberimizin içerisinde.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.