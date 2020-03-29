Seviyorum seni Adana

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Sabahın erken saatlerinde, uçakta, indiğim andan itibaren aklımda hep aynı duşunce, kebap… Önce şu özlemi giderelim… Doğru eski çarşıya Ciğerci Mehmet Usta’ya eski usul kebap yapan ender yerlerin biri, her zaman en taze ciğeri bulur pişirir. Önce ciğerle başlarsın finali mis gibi Adana Kebabı ile yaparsın. Karnımız doydu acıkmak için gezmeye başlayalım…

Sırtını Toroslara dayamış

Akdeniz’in ön bahçesi

Bereketli Çukurova toprakları

Bir yanı kebap bir yanı portakal çiçeği kokar bu memleketin

Yemek yemek için gidersin

Acıkmak için tarihi sokaklarında gezinirsin

Bir kebap bir memlekete bu kadar mı hayat verir…



ESKİ ADANA’DA TARİHE YOLCULUK



Aslında hep yemekelerinden bahsederiz ama Adana tarih kokan bir şehir. Öyle Büyük Saat’in oraya geldiğinizde çarşısında ve sokaklarında biraz kayboyun… Daha erken saatler olmasına rağmen her yerde kebap kokusu, ben doğru Ziya Paşa’nın kabrine… Ulu Camii Külliyesi’nin hemen yanındaki parkta… Dönemin en önemli şaiir ve edebiyatçılarından Adana’ya hizmeti saymakla bitmez… Adana Valiliği esnasında, eğitimle ilgili sorunlarla yakından ilgilenmiş, Taşköprü’nün ve Kale Kapısı’nın onarımını sağlamıştır. Köprüden geçenlerden hac ve tüccar kervanlarından alınan geçiş ücretlerine belli bir intizam getirmiş. Büyük Saat yakınında bulunan kapalı çarşıyı hizmete açarak, hanların tadilatlarını gerçekleştirmiş. Adana’ya modern eğitim yapan, ilkokullar kazandırmış ve bu ilkokullarda gazete okuma ve yazmayı şart koşmuş muazzam bir devlet adamı… Daha sonra caminin yanında bulunan çaycıya gittim. Adanadaki en güzel çayı orada içebilirsiniz. Hani derler “Tavşan kanı” işte tam o türden…

ADANA’NIN SİMGESİ TAŞ KÖPRÜ



Seyhan Nehri üzerinde bir gerdanlık gibi… Taşköprü’nün Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı ve Roma İmparatoru1. Justinianus zamanında ciddi şekilde onarıldığı aktarılmaktadır. Normalde 21 gözlü olan köprü Seyhan Nehri ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. İlk yapıldığında yarı yarıya daha dar olan köprü daha sonra genişletilmiştir. Köprünün her iki girişinde de şu anda mevcut olmayan taç kapısı olduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminde birkaç kez onarılan Taşköprü, günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. 310 metre uzunluğundaki köprünün genişliği 11.40 metredir. Bir zamandan bir başka zamana yolculuğu sağlayan tılsımlı bir köprü gibi…

MALDİVLER DEĞİL ADANA

Seyhan Baraj Gölü’nde harika bir yer keşfettik. Öyle güzel bir yer var ki; muz ağaçları, arkada duran sandallar ve suyun turkuaz rengi, sizi Maldivler ’de gibi hissettiriyor. Sadece fotoğraf çekmek için gitmedik elbette… Orada bir güzel Adana sıkması da yedik. Öyle güzel fotoğraflar çektim ki; çocuklar gibi şenim adeta… Ama serinlemek için kesinlikle bici bici değil Muzlu süt öneriyorum. Harika bir içecek tercihimiz Ulaş Büfe…

VARDA KÖPRÜSÜ’NÜN HİKAYESİ



Aslında halk arasında bir hikaye, güya işçiler köprüyü yaptıktan sonra yüksekliğini ölçmek için biri aşağı inmiş diğeri yukarından kalas fırlatmış. “Düştü mü diye?” soran işçiye diğeri “Var daha var daha.” Demiş, zamanla bu var daha olmuş Varda, işte özeti bu... Ama çok güzel bir manzarası var yılın belirli aylarında buharlı tren geçer işte o zaman kartpostallık fotoğraflar çıkıyor benden söylemesi. Orada James Bond filmi de çekilmişti hatırlayanlarınız vardır.

Not: Filmdeki gibi alından nehir geçmiyor bilginize…

SANAYİDE DOĞAN ADANA BÖREĞİ

Yüreğir Sanayi Sitesi içinde Börekçi Levent Ağabey’in yanında uğradık, mahşer günü gibi bir kalabalık… Yolda elden sıra dağıtılıyor. İlk önce bir su böreği ne kadar abartılabilir diye düşünürken, yediğimiz şeyin su böreği olmadığını ilk ısırıkta anladım. Üstü Baklava hamuru, ortası künefe peyniri altı su böreği işte size Adana böreği… Yanında muhakkak limonata için çok güzel ikili oldular. Bana göre en güzeli pastırmalı ve peynirli olandı… Sadece börek değil Adana’nın sokak lezzetleri için sizi muhakkak bir sanayiye götürüyorlar…

LAHMACUNA SARILI ADANA



Adana’da olduğumu öğrenen Şevket Usta, fırça atan bir ses tonu ile nerede olduğumu sordu. Yemeğe beklediğini söyledi. Gitmesem başıma gelecekleri biliyorum. Ama Adana’ya sadece kebap yemeye giden ben doğru Yüzevler Kebaba… Bu kez kebapları usta ile birlikte yaptık. Kebabı şişe doğru geçiremediğim için elime yine şiş yesem de o lezzetli kebaplar için değer… En son kebapları çıtır çıtır lahmacuna sararak yedik.

Adana tam bir gurme kent olmuş. Sadece kebapları için bile gidilir…