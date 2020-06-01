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  3. Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran zanlı adliye sevk edildi
01 Haziran 2020 Pazartesi 13:07 | Son Güncelleme:

Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran zanlı adliye sevk edildi

Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran zanlı adliye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konuşmak için evine gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi Şeker Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.V. (25), A.Ö. isimli sevgilisi ile konuşmak için yaşadığı eve gitti. Evin bahçesine giren V.V. bir süre evi seyretti. Bu sırada V.V. cebinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş etti. V.V.’nin silahından çıkan kurşun, evin penceresinden girerek salonda oturan A.Ö.’nün 10 yaşındaki yeğeni M.Ö.’ye isabet etti. Boynundan vurulan çocuk ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, V.V. isimli şahıs silahla yaraladığı çocuğu olay yerine geldiği ticari taksi ile İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Çocuğu hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.Ö.’yü vuran şahsın, teyze A.Ö.’nün sevgilisi V.V. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs İzmit ilçesinde bir evde çocuğun teyzesi olan sevgilisi A.Ö. ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan V.V. ve A.Ö. polis merkezine götürüldü. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İHA


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