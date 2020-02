Sevgililer Günü şarkıları burada! İşte en güzel, romantik Sevgililer Günü şarkıları

Sevgililer Günü şarkıları yoğun ilgi görüyor. En güzel sözlere sahip Sevgililer Günü şarkıları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 14 Şubat'ı en güzel şekilde kutlamak isteyenler, en güzel şarkıyı bulmak istiyor. Romantik bir şarkı eşliğinde yemek yemek ve sürpriz hediyesini vermek isteyenler için en güzel Sevgililer Günü şarkılarını derledik. İşte Sinan Akçıl, Yıldız Tilbe gibi isimlerin Sevgililer Günü'ne özel yaptığı şarkılar sizlerle..

SİNAN AKÇIL SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI

Senin bana gülüşün,benim o an ölüşüm sözlere sığmaz...

Bu da benim görüşüm, senin gibi birisi bir daha çıkmaz...

Senden bana gelen o, rüzgarla süzülüşüm esmeye doymaz,

Yalnız seninle oluyor benim aşka dönüşüm, kimseye kalmaz...

Seni bir tek, zamansız bir ölüm,

Bizde son bölüm bitmeden alır benden,

Seni bir tek bu yollar anlatır,

Sen yeter ki geç benden...

Başıma ne gelirse, hep yanımda oluşun sözlere sığmaz,

gece bile uyurken elime dokunuşun, anlatılmaz...

Bana seni ne kadar sevdiğimi soruşun, tarifi olmaz.

Senden başka birisi, denemesin deli mi... aynısı olmaz..

Gel her şeyi boşver sen, biz doğuştan aşk emirliyiz,

kimse bilmez ne yaşadık, bilen sırf ikimiziz...

YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI

Birazcık ordan, birazcık burdan

Biraz da şurdan, öpeyim mi?

Dudaklarında, ayaklarında

Her tel saçında, gezeyim mi?

Gözlerimi açmadan, sesimi çıkarmadan

Kimseye duyurmadan, seveyim mi?

Bak aşkım bak, on dört Şubat

Nice yıllar aşkımıza

Bak aşkım bak, on dört Şubat

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Kilitlenmişsem, anahtarımsın

Ateşlenmişsem, ilacımsın

Sen benden fazla, bana aşıksın

Gönül dolusu, heyecansın

Sen ülkesin, ben şehir

Sen zindansın, ben esir

Sana her şey verilir

Sen hayatsın

Bak aşkım bak, on dört Şubat

Nice yıllar aşkımıza

Bak aşkım bak, on dört Şubat

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes

SEVGİLİLER GÜNÜ ROMANTİK YABANCI ŞARKILAR

1. Make you feel my love - Adele

2. Sexual Healing - Marvin Gaye

3. I will always love you - Whitney Houston

4. Wonderful tonight - Eric Clapton

5. Love me tender - Elvis Presley

6. Let her go- Passenger

7. Unchained Melody - The Righteous Brothers

8. She - Elvis Costello

9. İf I ain't got you - Alicia Keys

10. Think twice - Celine Dion

11. Vision of love - Mariah Carey

12. Bleeding Love - Leona Lewis

13.If you don't know me by now - Harold Melvin The Blue Notes

14. Un-break my heart - Toni Braxton