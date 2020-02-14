Sevgililer Günü şarkıları burada! İşte en güzel, romantik Sevgililer Günü şarkıları
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Evde, restoranda veya herhangi bir başka yerde sevgilisine veya eşine sürpriz hazırlığında olanlar, Sevgililer Günü şarkılarını araştırmaya başladı. Romantik bir şarkı eşliğinde yemek yemek, hediyesini vermek isteyenler en güzel sözlere sahip şarkıları bulmak istiyor. Sinan Akçıl, Yıldız Tilbe gibi isimlerin Sevgililer Günü'ne özel yaptığı şarkılar ile yabancı romantik şarkı listesine haberimizden ulaşabilirsiniz..
Sevgililer Günü şarkıları yoğun ilgi görüyor. En güzel sözlere sahip Sevgililer Günü şarkıları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 14 Şubat'ı en güzel şekilde kutlamak isteyenler, en güzel şarkıyı bulmak istiyor. Romantik bir şarkı eşliğinde yemek yemek ve sürpriz hediyesini vermek isteyenler için en güzel Sevgililer Günü şarkılarını derledik. İşte Sinan Akçıl, Yıldız Tilbe gibi isimlerin Sevgililer Günü'ne özel yaptığı şarkılar sizlerle..
SİNAN AKÇIL SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI
Senin bana gülüşün,benim o an ölüşüm sözlere sığmaz...
Bu da benim görüşüm, senin gibi birisi bir daha çıkmaz...
Senden bana gelen o, rüzgarla süzülüşüm esmeye doymaz,
Yalnız seninle oluyor benim aşka dönüşüm, kimseye kalmaz...
Seni bir tek, zamansız bir ölüm,
Bizde son bölüm bitmeden alır benden,
14 şubat sarkisozlerimiz.net sevgililer günü
Seni bir tek bu yollar anlatır,
Sen yeter ki geç benden...
Başıma ne gelirse, hep yanımda oluşun sözlere sığmaz,
gece bile uyurken elime dokunuşun, anlatılmaz...
Bana seni ne kadar sevdiğimi soruşun, tarifi olmaz.
Senden başka birisi, denemesin deli mi... aynısı olmaz..
Gel her şeyi boşver sen, biz doğuştan aşk emirliyiz,
kimse bilmez ne yaşadık, bilen sırf ikimiziz...
YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI
Birazcık ordan, birazcık burdan
Biraz da şurdan, öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında, gezeyim mi?
Gözlerimi açmadan, sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan, seveyim mi?
Bak aşkım bak, on dört Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, on dört Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Kilitlenmişsem, anahtarımsın
Ateşlenmişsem, ilacımsın
Sen benden fazla, bana aşıksın
Gönül dolusu, heyecansın
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
Bak aşkım bak, on dört Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, on dört Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen benim aşkımsın, bunu bilsin herkes
SEVGİLİLER GÜNÜ ROMANTİK YABANCI ŞARKILAR
1. Make you feel my love - Adele
2. Sexual Healing - Marvin Gaye
3. I will always love you - Whitney Houston
4. Wonderful tonight - Eric Clapton
5. Love me tender - Elvis Presley
6. Let her go- Passenger
7. Unchained Melody - The Righteous Brothers
8. She - Elvis Costello
9. İf I ain't got you - Alicia Keys
10. Think twice - Celine Dion
11. Vision of love - Mariah Carey
12. Bleeding Love - Leona Lewis
13.If you don't know me by now - Harold Melvin The Blue Notes
14. Un-break my heart - Toni Braxton