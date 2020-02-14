Sevgiliye Sevgililer Günü mesajı haberimizde! Uzun, en güzel, resimli 14 Şubat mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları resimli, kısa ve uzun kutlama sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Sevgililer Günü 2020 yılında da büyük bir coşku ile karşılandı. Cuma gününe denk gelen bu önemli günde sevdiğine hediye alanlar bu hediyelerine romantik notlar yazıyor, sevdiği uzakta olanlar mesaj göndererek onları ne kadar sevdiklerini bir kez daha dile getiriyorlar. Haberimiz içerisinden en güzel Sevgililer Günü mesajlarına ulaşabilir, eşinize ve sevgilinize onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz.

SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.

Seni sevdiğim kadar yeşil ormanlar, sevinde mavi deniz ve rüzgar bizim nefesimiz. Dünyamı değiştirdiğin için ne mutlu bana . Bu manzaranın adı aşk olmalı. Sevgililer Günün kutlu olsun biriciğim!

Sevgilin, seninle tanıştığımız günü düşünüyorum. Şimdiki halimizi hayal bile edemezdim. Bu büyük mutluluğu hayatıma getirişin bizim hikayemiz. Sen kalbinim sahibi, hep böyle kal. Seni çok seviyorum. Nice muhteşem 14 Şubatlarımız olsun.

EŞE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!