Sevgililer Günü ile ilgili komik sözler burada! İşte Sevgililer Günü ile ilgili komik karikatürler

Her sene 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü geldi çattı. Sevgililer Günü ile ilgili komik sözler de arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Günümüzde bugüne önem verip sevgilisine veya eşine sürprizler yapan, güzel mesajlar gönderen ve hediyeler alanlar kadar, Sevgililer Günü'ne inanmayanlar da var. Sevgililer Günü için bu şekilde düşünenler sosyal medya hesaplarından paylaşmak için bu gün ile ilgili komik sözler ile komik karikatürleri araştırıyor. Sevgililer Günü ile ilgili komik sözleri ve karikatürleri sizler için derledik.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ KOMİK SÖZLER

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.

Sevgililer günü yaklaşıyormuş. Millette bir telaş, bir heyecan… Yalnızlığın en büyük avantajı bu işte… Kafan rahat.

Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart’a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

14 Şubat’ta çalışabilecek günübirlikçi ‘’Sevgili’’ aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis…

Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü Hafta içi olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

14 Şubat’ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyayım.