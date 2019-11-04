Sevgiliden müebbetlik iftira

‘Böyle caniliği yapmam’

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 2 Mart sabahı Fatma Konu (22) 4. kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Genç kızın birlikte yaşadığı sevgilisi İbrahim Yıldırım (30) tutuklandı. Hakkında da cinayete teşebbüsten müebbet istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Konu’nun “Pencerenin koluna elimi uzattığımda iki el beni aşağıya itti” sözlerine yer verildi. Suçlamaları reddeden sanık, “Fatma sabah eve alkollü geldi, sarhoştu. Yatak odasına gittiğimde ellerini havada gördüm, ambulans çağırdım, arkasından gittim. 3-4 saat başında bekledim. Böyle caniliği yapmam” diye konuştu. Tutuklu şahıs, ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay günü camdan düşen sevgilisinin yanına koşan İbrahim Yıldırım, “Sen ne yaptın, ölme” diyerek ağlamıştı.

HAKİMİN KARŞISINDA AĞLAYIP İTİRAF ETTİ

Hakim Selin Madenci, taburcu olan ancak duruşmaya katılamayan kızın ifadesini evinde aldı. “Olay günü tartıştık. Yatmaya hazırlanırken, camı kapatmak istedim. İbrahim arkamdan gelip beni itti” diyerek önceki ifadesini yineledi. Bu sırada ağlamaya başlayan Fatma Konu ifadesini düzelterek, “Bunların hiçbiri olmadı. Bana bunları sanıkla arası bozuk olan annem söyletti. Kendim atladım” itirafında bulundu. Müştekinin sözleri duruşma salonunda okundu. Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.