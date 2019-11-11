Sesini kaybetmeyi göze aldı, ciğerini verdi babasını kurtardı

İstanbul’da Ali Doğan’a kanser teşhisi konuldu, bir aylık ömrünün kaldığını söylendi. Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Sahne Sanatları 5. sınıf öğrencisi Mazlum Doğan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Şinasi Sevmiş’e başvurarak donör olmak istediğini söyledi. Sesini kaybetme riskini göze alan gencin karaciğerinin dörtte üçü, 8 Ağustos’ta babasına nakledildi. Diyaframa zarar vermeden titizlikle yürütülen operasyonda opera öğrencisinin sesi de zarar görmedi.

ORGAN BAĞIŞINA TEŞVİK

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren hastane, organ bağışı konusunda toplumun duyarlılığının artması için bir de kamu spotu yayınladı. “Hayaller kurmanın hayalini kuranlara sen de destek ol” başlıklı kampanya büyük takdir topladı.