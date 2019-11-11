Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7692
  • 6,3602
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sesini kaybetmeyi göze aldı, ciğerini verdi babasını kurtardı

Sesini kaybetmeyi göze aldı, ciğerini verdi babasını kurtardı

Sesini kaybetmeyi göze aldı, ciğerini verdi babasını kurtardı

Opera öğrencisinin karaciğerinin dörtte üçü alınarak babasına nakledildi. Hasta adam sağlığına kavuştu.

İstanbul’da Ali Doğan’a kanser teşhisi konuldu, bir aylık ömrünün kaldığını söylendi. Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Sahne Sanatları 5. sınıf öğrencisi Mazlum Doğan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Şinasi Sevmiş’e başvurarak donör olmak istediğini söyledi. Sesini kaybetme riskini göze alan gencin karaciğerinin dörtte üçü, 8 Ağustos’ta babasına nakledildi. Diyaframa zarar vermeden titizlikle yürütülen operasyonda opera öğrencisinin sesi de zarar görmedi.

ORGAN BAĞIŞINA TEŞVİK

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren hastane, organ bağışı konusunda toplumun duyarlılığının artması için bir de kamu spotu yayınladı. “Hayaller kurmanın hayalini kuranlara sen de destek ol” başlıklı kampanya büyük takdir topladı.


Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum
İbrahim Tatlıses'in kızının gergin anları! Sokak ortasında tartıştılar
Mahkeme 'taciz yok' dedi
10 Kasım'a özel beste
Ayrılık sonrası single geliyor
<p>Denizli’de yer altındaki beyaz cennet yani Pamukkale olarak bilinen ‘Kaklık Mağarası’ damlataşı,

Yer Altındaki Gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ata'ya saygı: Saat 9.05'te Türkiye durdu

Yıl 1938... Genelkurmay arşivinden özel fotoğraflar