Servis ücretleri 2019 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri açıklandı mı?

Servis ücretleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Servis ücretleri ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı okulların 9 Eylül tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Uyum haftası ise 5-6 Eylül’de. Okulların açılmasına az bir zaman kala vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından en kısa mesafe 243 lira oldu. Ankara ve İzmir ile ilgili detaylar haberimizde.

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için okul servis ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından en kısa mesafe 243 lira oldu.

ANKARA’DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı okul servisi ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Elmadağlı okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığını belirtti.

İZMİR’DE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 15 zam talep ettiklerini bildirdi.

Ankara ve İzmir'de okul servisleri için uygulanacak yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.