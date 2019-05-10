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Serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Erzurum'da serinlemek için bir gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Kent merkezindeki Türkiye'nin tek atlama kuleleri yakınındaki tel örgüleri aşan çocuklar, atlama kuleleri arka kısmında yer alan ve kışın kulelerde suni karlama amacıyla kullanılan gölete girdi.      
Serinlemek için gölete giren 12-13 yaş aralığındaki amca çocukları Furkan ve Recep Karagöl bir süre sonra suda batarak, gözden kayboldu. Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile polisler sevk edildi. Gölete botla giren itfaiyenin dalgıçları ve polislerce göletten çıkarılan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.      
Çocukların cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayı haber alan çocukların yakınları fenalık geçirdi.   

(AA)  

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