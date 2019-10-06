6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü farkındalık yaratıyor! Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir?

Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir? merak edilen konular arasında bulunuyor. "Dünya Serebral Palsy Günü" kapsamında farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla 6 Ekim'de bazı etkinlikler yapılıyor. Serebral palsi (SP) kas hareketini ve koordinasyonunu etkileyen bir grup bozukluğu ifade ediyor.Çoğu durumda, görme, işitme ve duyum da etkileniyor. Serebral Palsi nedir, belirtileri nelerdir? diye merak edenler için 6 Ekim Serebral Palsi günüyle ilişkili detaylı bilgiler haberimizde..

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELER?

Belirti ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile ilişkili hareket ve koordinasyon problemleri şunları içerebilir:

– Kas tonusunda, örneğin çok sert veya çok sarkık olma gibi değişiklikler

– Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)

– Normal refleksli katı kaslar (sertlik)

– Kas koordinasyonu eksikliği (ataksi)

– Titreme veya istemsiz hareketler

– Yavaş, yazma hareketleri (atetoz)

– Kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde gecikmeler

– Vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin sadece bir elinizle uzanmak veya bir bacağınızı sürüklemek gibi

– Parmak uçlarında yürümek, çömelmiş bir yürüyüş, dizleri çaprazlayan makas benzeri bir yürüyüş, geniş bir yürüyüş veya asimetrik bir yürüyüş gibi zorlu yürüyüşler

– Aşırı düşüş veya yutma ile ilgili sorunlar

– Emme ya da yeme zorluğu

– Konuşma geliştirmede gecikmeler veya konuşma zorluğu

– Pastel boya veya kaşık almak gibi hassas hareketlerde zorluk çekmek

– Nöbetler

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

Annedeki enfeksiyonların bebeğin beyin dokusuna ulaşması, bebek anne rahminde iken gelişen damar tıkanmaları ve beyin kanamaları, serebral palsinin hamilelikteki nedenlerinden bazılarıdır. Serebral palsinin Türkiye'de en sık görülen nedeni ise doğum sırasında 'bebeğin yeterli oksijen alamaması'dır. Mor doğmuş ya da doğum sırasında kordon dolanmış bebekler ile doğar doğmaz ağlayamayan bebeklerin beyin dokularına yeterince oksijen gitmediğinden beyinde hasar oluşuyor. Doğum sonrası yenidoğan dönemindeki sıkıntılar ise menenjit başta olmak üzere, sıklıkla bebeğin geçirdiği enfeksiyonlardır.

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ

Serebral palsinin tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir, fakat tedavi genellikle çocuğun becerilerini geliştirir. Yetersizlikleri doğru şekilde tedavi edildiği takdirde, pek çok çocuk normale yakın bir yetişkin yaşamı sürebilir. Uygulanan tedavilerde doktorların yanı sıra aileye de büyük sorumluluklar düşmektedir. Ebeveynlerin çocuklarının hastalığı hakkında gereken bilgileri edinmesi ve bilinçli davranması oldukça önemlidir. Uygulanan ilaç tedavilerinden fizik tedavilerine kadar pek çok tedavi yöntemi hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yöneliktir. İlaç tedavisi ile kasılma ve havale gibi sorunlara karşı önlem alınırken; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile çocuğun kollarını ve bacaklarını rahatça kullanabilmesi amaçlanır. Çocuğa bağımsız hareket etmeyi öğreten fizik tedaviler aynı zamanda daha düzgün bir şekilde konuşmasına da yardımcı olur. Serebral palsi tedavisinin bir ekip işi olduğunu unutmayınız. Nörologtan psikoloğa kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahip tedavi uygulanır. Tüm bunların yanı sıra ailenin desteği tedavini seyrini etkileyen en önemli unsurdur.