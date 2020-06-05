'Şer' gibi görünen trafik kazası 'hayra' dönüştü! Otomobil çarptı, bebeği kurtuldu

Antalya’da 19 Mayıs’ta Mustafa Armağan’ın kullandığı motosiklete bir otomobil çarptı. Ayağı kırılan Armağan, tedaviye alındı. Kazayı duyan 8.5 aylık hamile Ganime Armağan, hastanede eşini o halde görünce stres ve üzüntü nedeniyle rahatsızlandı.

FENALAŞINCA ÖĞRENİLDİ



Genç kadın, yakınları tarafından hamileliğin takibini yapan doktorun bulunduğu hastaneye götürüldü. Muayenede bebeğin hayatını riske sokan kordon düğümlenmesi fark edildi. Ganime Armağan, acil ameliyata alınarak erkek bebek dünyaya getirdi.

O SÜRÜCÜYE TEŞEKKÜRLER



Baba Mustafa Armağan ayağının kırılmasına rağmen kazaya sevindiklerini dile getirdi: “Erken gidilmese çocuğumuzu kaybetme riskimiz vardı. Bana çarpan sürücüye teşekkür ediyorum.”

KORDONDA ÇİFT DÜĞÜMLE YAŞAMASI BÜYÜK MUCİZE



Bebeğini kucağına alan Ganime Armağan, “Şer gibi görünen hayra dönüştü” diyerek sevincini dile getirdi. Kordon düğümlenmesinin bebeğin anne karnında ölümüne yol açtığını belirten Dr. Ali Fuat Şengör de “Fakat bu hastamızda bebek, iki defa kordon düğümlenmesi yapmış. Hayatım boyunca ilk defa gördüm” diye konuştu.