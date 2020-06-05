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  3. 'Şer' gibi görünen trafik kazası 'hayra' dönüştü! Otomobil çarptı, bebeği kurtuldu
05 Haziran 2020 Cuma 02:05 | Son Güncelleme:

'Şer' gibi görünen trafik kazası 'hayra' dönüştü! Otomobil çarptı, bebeği kurtuldu

'Şer' gibi görünen trafik kazası 'hayra' dönüştü! Otomobil çarptı, bebeği kurtuldu

Kaza geçiren eşini görünce fenalaşan 8.5 aylık hamile kadın, muayene edildi. Kordonunda iki düğüm birden olduğu anlaşılan bebek acil ameliyatla alınarak kurtarıldı.

Antalya’da 19 Mayıs’ta Mustafa Armağan’ın kullandığı motosiklete bir otomobil çarptı. Ayağı kırılan Armağan, tedaviye alındı. Kazayı duyan 8.5 aylık hamile Ganime Armağan, hastanede eşini o halde görünce stres ve üzüntü nedeniyle rahatsızlandı.

FENALAŞINCA ÖĞRENİLDİ

Genç kadın, yakınları tarafından hamileliğin takibini yapan doktorun bulunduğu hastaneye götürüldü. Muayenede bebeğin hayatını riske sokan kordon düğümlenmesi fark edildi. Ganime Armağan, acil ameliyata alınarak erkek bebek dünyaya getirdi.

O SÜRÜCÜYE TEŞEKKÜRLER

Baba Mustafa Armağan ayağının kırılmasına rağmen kazaya sevindiklerini dile getirdi: “Erken gidilmese çocuğumuzu kaybetme riskimiz vardı. Bana çarpan sürücüye teşekkür ediyorum.” 

KORDONDA ÇİFT DÜĞÜMLE YAŞAMASI BÜYÜK MUCİZE

Bebeğini kucağına alan Ganime Armağan, “Şer gibi görünen hayra dönüştü” diyerek sevincini dile getirdi. Kordon düğümlenmesinin bebeğin anne karnında ölümüne yol açtığını belirten Dr. Ali Fuat Şengör de “Fakat bu hastamızda bebek, iki defa kordon düğümlenmesi yapmış. Hayatım boyunca ilk defa gördüm” diye konuştu.  

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