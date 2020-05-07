Senin Hikayen filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Senin Hikayen nerede çekildi?

Senin Hikayen filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 7 Mayıs Perşembe günü Atv’de yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Tolga Örnek otururken oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay ve Murat Serezli gibi isimler yer alıyor. İşte Senin Hİkayen filmi konusu ve oyuncuları...



SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında bir çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir.

Hakan'ın annesi Meral'da ise kanser belirtileri baş göstermeye başlar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda terredütler yaşayan bir çifttir. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de güzel bir sürpriz yapar...

SENİN HİKAYEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senin Hikayen filmi çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Film büyük oranda Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde çekildi.

SENİN HİKAYEN OYUNCULARI

Senin Hikayen filmi oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay, İdil Fırat, Başay Okay, Levent Can ve Murat Serezli yer alıyor.