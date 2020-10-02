Senet çetesinin kumpasları deşifre oldu! Sahte imza için hattat kiralamışlar

Adana’da çökertilen sahte senet çetesinin kullandığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Elde edilen bilgilere göre avukat olan elebaşı Ferhat P.’nin özel bir bankada çalışan eşi Nilay P., hesabında yüklü miktarda para olan müşterilerinin imza sirkülerini çeteye ulaştırdı. Şebeke de sahte senet yapması için İstanbul’da yaşayan hattat F.T.G.’yi kiraladı.

KAYNATARAK İMHA ETTİ



Hayalet lakaplı F.T.G.’nin hedefteki işadamı hangi kalemle imza attıysa o kalemi arayıp bulduğu ve taklit imza üzerinde en az 6 ay çalıştığı saptandı. Eşi N.G.’den de yardım alan kalpazanın delil bırakmamak için taklit ettiği imzaları büyük bir tencereye koyup, suda kaynatarak yok ettiği öğrenildi.

PAZARLIKLI VURGUN!



Sahte senetlerle 18 kişiyi 256 milyon lira borçlandıran çetenin kriminoloji uzmanı R.K.’yı maaşa bağladığı da ortaya çıktı. İşadamlarının açtığı sahte imza davalarına bilirkişi olarak atanan emekli emniyet müdürü R.K.’nın senetler için gerçektir raporu verdiği tespit edildi. Bunun üzerine çeteyle işbirliği içinde olan avukatların icra takibi başlattığı, işadamlarının da pazarlıkla daha düşük ödeme yaparak haciz işlemlerini durdurduğu tespit edildi.

HAYALETE HAPİS



Çete, 14 Şubat ve 25 Eylül’de 6 kentte düzenlenen 2 ayrı operasyonla çökertildi. Yakalanan elebaşı Ferhat P., eşi Nilay P., ortağı Orhan Y. ile hattat F.T.G., eşi N.G. ve emekli polis R.K.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.