Semt pazarları açık mı? Pazarlar açık mı, kapalı mı? Son dakika Bakan Soylu açıkladı!

Türkiye’de korona virüs önlemleri gün geçtikçe daha da sıkılaşıyor. Kalabalık ortamlara zemin hazırlayan çoğu mekan ve işletme hakkında kapatılma kararı alınmıştı. Vatandaşlar semt pazarları açık diye merak etmeye devam ediyor. Bakan Soylu’nun konuya dair açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEMT PAZARLARI AÇIK MI?

Sağlık Bakanlığı, coronavirüsten korunma adına herkesin kendi OHAL’ini ilan etmesi gerektiğini vurguladı. Semt pazarları açık mı diye merak edilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Pazarlar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtını Bakan Soylu şu şekilde verdi;

“Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız.”