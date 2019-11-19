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  3. Ünlü futbolcu lüks villasını satıyor! İşte istediği fiyat

Ünlü futbolcu lüks villasını satıyor! İşte istediği fiyat

Ünlü futbolcu lüks villasını satıyor! İşte istediği fiyat

Uzun süre Fenerbahçe forması giyen, şimdilerde ise Eskişehirspor için ter döken Semih Şentürk, Beykoz'daki villasını satılığa çıkardı.

Habertürk'ün haberine göre, yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden Semih Şentürk lüks villasını satıyor.

Ünlü futbolcu ve 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk, 10 yıl önce Beykoz'dan satın aldıkları, 1200 metrekare arazi için bulunan 12 odalı ve 6 banyolu evlerini gözden çıkardı. 

Pınar Şentürk, villanın satılması için ilan verdi. 

Çift, evleri için 19 milyon TL istiyor. 


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