Selimiye Camii nerede, nasıl gidilir? Selimiye Camii kim tarafından inşa edildi?

Selimiye Camii, 2011 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almıştır. Mermer, taş, çini, sedef ve ahşap gibi motif süslemelerine ev sahipliği yapan Selimiye Camii'nin mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’na aittir. 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en görkemli yapılarından biridir.

SELİMİYE CAMİİ NEREDE, KİM İNŞAA ETTİ??

Selimiye Cami, Edirne'de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Sinan'ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçer) yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir.

Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 (Hicri: 976) yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır[3][4]

Mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’ndadır. Bugün şehrin merkezinde bulunan caminin yapıldığı alanda inşasına Süleyman Çelebi döneminde başlanan, sonradan Yıldırım Bayezid'in geliştirdiği Edirne'nin ilk sarayı (Saray-ı elik) ve Baltacı Muhafızları haremi bulunmaktaydı. Bu alandan “Sarıbayır” veya “Kavak Meydanı” diye bahsedilir.

SELİMİYE CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?

Selimiye Camii'ne İstanbul istikametinden gitmek isteyenler D-100 karayolu veya TEM otoyolunu kullanarak Edirne'ye ulaşabilir.

Çanakkale yönünden ulaşmak içinse D-550 kara yolu kullanılarak ulaşmak mümkündür