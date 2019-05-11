Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sel mağduru çiftçilere Kızılay yetişti

Sel mağduru çiftçilere Kızılay yetişti

Sel mağduru çiftçilere Kızılay yetişti

Kış aylarında yaşanan sel nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Hatay'daki Amik Ovası'nda üretim yapan 38 çiftçiye, Türk Kızılay tarafından nakdi destek sağlandı.

Kızılay Reyhanlı Şube Başkanlığınca, Reyhanlı Kaymakamlığının da desteğiyle su baskınlarından etkilenen ilçeye bağlı Kumtepe ve Karacanlık mahallelerindeki çiftçiler tespit edildi.  Belirlenen 38 çiftçiye 47 bin 400 lira nakdi destek verildi. Kızılay Şube Başkanı Ahmet Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağdur olan insanların yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi. Kente yaşanan su baskınları nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur olduğunu aktaran Horoz, çiftçilere nakdi destek sağlandığını kaydetti. Yardım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Horoz, ramazan ayı dolayısıyla her gün bin kişiye iftar verdiklerini de sözlerine ekledi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uyarıdan sonra Zehra sessiz
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Nefti hangi rengin siyaha yakın koyu tonuna verilen isimdir? Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Manş

Sınava Hazırlanan Öğrencileri Bir De Biz Test Ettik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından ilk kareler

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)