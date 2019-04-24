Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı 2019 hangi gün?

Şeker Bayramı’nın ne zaman ve kaç gün olduğu araştırılan konuların başında yer alıyor. Şeker Bayramı, Ramazan ayının ardından başlayacak ve yılın ilk dini bayramı olacak. Ramazan Bayramı’nın diğer bir adı olan Şeker Bayramı, halk arasında zamanla kullanılmaya başlanmıştır ve artık kalıcı olmuştur. Sık şeker ikram edildiği ve tüketildiği için bu adı aldığı düşünülmektedir. Şeker Bayram’ının hangi gün başladığı haberimizin detaylarında…



ŞEKER BAYRAMI (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 Mayıs, Pazartesi

3 Haziran, Pazartesi



ŞEKER BAYRAMI (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasına karar verildi ve Cuma günü de tatile dâhil edildi. Buna göre çalışanların, Ramazan Bayramı tatili için 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun

görüldüğü bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

01 Haziran Cumartesi

02 Haziran Pazar

03 Haziran Pazartesi (Arefe)

04 Haziran Salı

05 Haziran Çarşamba

06 Haziran Perşembe

07 Haziran Cuma

08 Haziran Cumartesi

09 Haziran Pazar

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMLI VE ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER

Bilindiği gibi, halk arasında “üç aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının İslam dininde özel bir yeri vardır. İçerisinde “Regâib” ve “Mi’râc” kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselam’dan beri kıymetli olan Recep ayı ile “Berât” kandilinin bulunduğu Şa’ban ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, dört gözle beklenen, ayların sultanı Ramazan ayı da idrak edilmiş ve 4 Aralık Çarşamba günü ise nihayete ermiştir. Dün 1 Şevval-i şerif (5 Aralık) Perşembe günü, Ramazan Bayramının 1. günü idi. Bugün ise bayramın 2. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.

Bayramların cemiyet hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar, büyük bir huşu içerisinde namazlarını eda ederler. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler, daha sonra aile büyükleri, eş-dost, akraba ve komşuları ziyaret ederek, büyüklerin ellerini öpüp dualarını alırlar. Bayramlar sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimizden biri de, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın tezahür etmesidir. Ramazan bayramında fakirlere sadaka-ı fıtır verilmesi, kurban bayramında ise, akrabaya ve komşulara kurban etinden dağıtılması ne kadar hikmetlidir.