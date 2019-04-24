Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı 2019 hangi gün?
Şeker Bayramı’nın ne zaman olduğu merak edilen konuların başında yer alıyor. Şeker Bayram’ı, Ramazan Bayramı’nın bir diğer adıdır. Şeker Bayram’ı söyleminin nasıl yaygınlaştığı bilinmemekle birlikte, bu bayramda bolca şeker ve tatlı ikram edildiği için Şeker Bayram’ı ismini aldığı düşünülmektedir. Şeker Bayram’ı Ramazan ayının bitişi ile başlayacak. Şeker Bayramı hakkında her şey haberimizin detaylarında…
ŞEKER BAYRAMI (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6 Mayıs, Pazartesi
3 Haziran, Pazartesi
ŞEKER BAYRAMI (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasına karar verildi ve Cuma günü de tatile dâhil edildi. Buna göre çalışanların, Ramazan Bayramı tatili için 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun
görüldüğü bildirildi.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
2019 RESMİ TATİLLER
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı
2019 DİNİ TATİLLER
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
RAMAZAN BAYRAMI ANLAMLI VE ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER
Bilindiği gibi, halk arasında “üç aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının İslam dininde özel bir yeri vardır. İçerisinde “Regâib” ve “Mi’râc” kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselam’dan beri kıymetli olan Recep ayı ile “Berât” kandilinin bulunduğu Şa’ban ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, dört gözle beklenen, ayların sultanı Ramazan ayı da idrak edilmiş ve 4 Aralık Çarşamba günü ise nihayete ermiştir. Dün 1 Şevval-i şerif (5 Aralık) Perşembe günü, Ramazan Bayramının 1. günü idi. Bugün ise bayramın 2. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.
Bayramların cemiyet hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar, büyük bir huşu içerisinde namazlarını eda ederler. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler, daha sonra aile büyükleri, eş-dost, akraba ve komşuları ziyaret ederek, büyüklerin ellerini öpüp dualarını alırlar. Bayramlar sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimizden biri de, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın tezahür etmesidir. Ramazan bayramında fakirlere sadaka-ı fıtır verilmesi, kurban bayramında ise, akrabaya ve komşulara kurban etinden dağıtılması ne kadar hikmetlidir.