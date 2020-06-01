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  3. Seken kurşun masum kadını öldürdü
01 Haziran 2020 Pazartesi 03:07 | Son Güncelleme:

Seken kurşun masum kadını öldürdü

Seken kurşun masum kadını öldürdü

Husumetli iki grup sokakta çatıştı. Seken kurşun park halindeki araçta bulunan kadının ölümüne neden oldu. Şüphelilerin yakalandıkları TIR garajında cephanelik bulundu.

Mersin Tarsus’ta önceki gün motosikletle giden A.C.E. ile A.Ö., iddiaya göre, aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arkasındaki A.Ö., tabancayla B.Ş.’nin ayaklarına ateş açtı. Yaralanan şahıs da av tüfeğiyle karşılık verdi.

TIR GARAJINA BASKIN

Çatışmada seken mermi park halindeki aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç’ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan B.Ş. de hastaneye kaldırıldı. Saldırının failleri A.C.E. ile A.Ö., saklandıkları TIR garajında yakalandı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Tedavisi tamamlanan B.Ş. ile yardım ettiği iddia edilen kardeşi A.Ş. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. 

CEPHANELİK KURMUŞLAR

TIR garajında yapılan aramalarda olayda kullanılan silah 3 tabanca şarjörü, 87 tabanca mermisi, 41 dolu 9’lu ‘şevrotin’ diye tabir edilen tüfek fişeği ve 3 tüfek ele geçirildi.


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