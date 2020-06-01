Seken kurşun masum kadını öldürdü

Mersin Tarsus’ta önceki gün motosikletle giden A.C.E. ile A.Ö., iddiaya göre, aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arkasındaki A.Ö., tabancayla B.Ş.’nin ayaklarına ateş açtı. Yaralanan şahıs da av tüfeğiyle karşılık verdi.

TIR GARAJINA BASKIN



Çatışmada seken mermi park halindeki aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç’ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan B.Ş. de hastaneye kaldırıldı. Saldırının failleri A.C.E. ile A.Ö., saklandıkları TIR garajında yakalandı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER



Tedavisi tamamlanan B.Ş. ile yardım ettiği iddia edilen kardeşi A.Ş. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

CEPHANELİK KURMUŞLAR



TIR garajında yapılan aramalarda olayda kullanılan silah 3 tabanca şarjörü, 87 tabanca mermisi, 41 dolu 9’lu ‘şevrotin’ diye tabir edilen tüfek fişeği ve 3 tüfek ele geçirildi.