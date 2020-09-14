Sehven ne demek, nedir? Sehven TDK kelime anlamı...

Sehven hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Okuduğumuz bir kitap, gazete ya da dergide sehven kelimesi karşımıza çıkabiliyor. Türkçe'de zarf olarak kullanılan sehven, Türk Dil Kurumu tarafından ne anlama geldiği açıklanıyor.

SEHVEN NE DEMEK?

Sehven ne demek, nedir? soruları sıkça karşımıza çıkıyor. TDK kelimenin anlamını resmi sitesi üzerinde açıklıyor.

Sehven; dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlık olarak yayınlanmıştır. Bu kelime dilimize Arapça'dan geçmiştir. Eskiden yaygın kullanılsa da günümüzde eskisi kadar yaygın kullanılmayan bir kelimedir.

Sehven kelimesi karşılıklı konuşma veya ileti metinleri gibi herhangi bir yerde yanlışlık yapılması durumunda belirtme anlamı olarak kullanılmaktadır.