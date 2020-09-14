  • $7,4952
  • 8,8913
  • 469.056
  • 1106.75
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Sehven ne demek, nedir? Sehven TDK kelime anlamı...
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:09 | Son Güncelleme:

Sehven ne demek, nedir? Sehven TDK kelime anlamı...

Sehven ne demek, nedir" Sehven TDK kelime anlamı...

Sehven kelimesinin ne demek olduğu merak ediliyor. TDK, sehven kelimesine dair en detaylı bilgiyi resmi sitesi üzerinden veriyor. Sehven, dilimizde zarf olarak kullanılıyor.

Sehven hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bulunuyor. Okuduğumuz bir kitap, gazete ya da dergide sehven kelimesi karşımıza çıkabiliyor. Türkçe'de zarf olarak kullanılan sehven, Türk Dil Kurumu tarafından ne anlama geldiği açıklanıyor.

SEHVEN NE DEMEK?

Sehven ne demek, nedir? soruları sıkça karşımıza çıkıyor. TDK kelimenin anlamını resmi sitesi üzerinde açıklıyor.

Sehven; dalgınlık veya unutkanlık sonucunda oluşan yanlışlık olarak yayınlanmıştır. Bu kelime dilimize Arapça'dan geçmiştir. Eskiden yaygın kullanılsa da günümüzde eskisi kadar yaygın kullanılmayan bir kelimedir.

Sehven kelimesi karşılıklı konuşma veya ileti metinleri gibi herhangi bir yerde yanlışlık yapılması durumunda belirtme anlamı olarak kullanılmaktadır.

<p>Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü KKTC’de ic

Doğu Akdeniz'de Türkiye fırtınası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor

Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı! 1'i ağır 9 yolcu yaralandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.