Sehven kelimesi ne demektir? Sehven cümle içinde kullanımı nasıldır?

Sehven kelimesi çok yaygın kullanılan ve Türkçede yer alan sözcükler arasında bulunuyor. Ancak tam olarak anlamının ne olduğu bilinmediği için yanlış biçimlerde kullanılabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için internet üzerinden birçok kişi araştırma gerçekleştiriyor.

Genellikle bürokratik açıklamalarda kullanılan ve politikacıların da kullandığı sehven kelimesi, gündemde yer alması dolayısıyla araştırılıyor.

Yaygın kullanılmayan sehven kelimesi, ne anlamına geldiğini de merak ettirmektedir.

Sehven; dalgın olma durumunda ya da unutkanlık durumunda yanlışlıkla yapılmış anlamına gelmektedir. Ayriyeten yanılma suretiyle yanlışlık, dalgınlık sonucu yanılgı şeklinde de cümlelerde kullanılabilmektedir. TDK Sözlüğünde de anlamı bu şekilde bulunmaktadır.

Sehven Arapça kökenli bir kelimedir. Eskiden yaygın kullanılsa da günümüzde eskisi kadar yaygın kullanılmayan bir kelimedir.

SEHVEN KELİMESİ KULLANIM ALANLARI

Hatalı bir iş yapanların sıklıkla kullandığı bir kelime de sehven kelimesidir. İnsanların gerek hatalı bir durum iş yaptıklarında gerekse de röportajlarda dile getirildiği görülebilmektedir. Bir tartışma esnasında 'Bu durumu sehven yaptığını düşünmüyorum/düşünüyorum!' örneği gibi cümlelerde kullanılabilmektedir.

Sehven kelimesi karşılıklı konuşma veya ileti metinleri gibi herhangi bir yerde yanlışlık yapılması durumunda belirtme anlamı olarak kullanılmaktadır.