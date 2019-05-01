Şehit Yalçın Koca, son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna dün PKK/YPG'li teröristlerce havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker hafif yaralandı.

Şehit Yalçın Koca için memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evin önünde helallik alınmasından sonra köy meydanında yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'YİNE GELSEN YİNE GÖNDERİRİM'

Şehidin ağabeyleri Yahya ve Yasin Koca, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene asker şapkasıyla katılan şehit annesi Yurduşen Koca da tabutun başına gelerek, "Seni vatan için gönderdim, vatan için büyüttüm kuzum. Yakışmışsın al bayrağa. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Vatan sağolsun, yine gelsen yine gönderirim. Kurban olurum sana" dedi.

Cenaze namazını Çankırı İl Müftü Vekili Mahmut Ay kıldırdı. Ay, cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına konulmadan önce, törene katılanları uyardı. Ay, "Cenazelerde slogan atmak ve alkışlamak caiz değildir, sadece tekbir getirelim" dedi.

Şehidin cenazesi, namazın ardından top arabasına konularak, polis ve jandarma eşliğinde mezarlığa taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖREVE 11 AY ÖNCE BAŞLADI

Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen Koca çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Şehit Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi.

DHA