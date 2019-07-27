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Şehit babasının tek isteği: 'Oğlumun anıları köyümde yaşasın'

Şehit babasının tek isteği: 'Oğlumun anıları köyümde yaşasın'

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir'in babası Alaattin Özdemir, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbey Obası köyünde eski okulun kültür merkezi haline getirilip, şehit oğlunun anılarını yaşatmak istiyor.

10 Mayıs 2019 tarihinde Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir'in babası Alaattin Özdemir, kullanılmayan eski köy okulunun restore edilip, kültür merkezi haline getirilmesini istiyor.

"OĞLUMUN ANILARININ KÖYÜMDE YAŞATILMASINI İSTİYORUM"

Şehit oğlu için okulun restore edilmesini isteyen baba Özdemir, "Buranın şehit Hakan Özdemir adına restore edilip, kültür merkezine dönüştürülmesine ve onun anılarını yaşatılmasını, resimlerini, kitaplarının yaşatılmasını istiyorum. Buranın tamir ve bakımının yapılmasını istiyorum" dedi.

Kültür merkezi gibi bir yerin köyde olmasını istediğini kaydeden Özdemir, "Oğlum burada çocukken gelirdi, oynardı. Bahçede buralarda saklambaç oynarlardı. Çocuklarım 7 yaşına kadar ağabeysi Bekir ile birlikte burada oynarlardı. Köyümüzde büyüdüler ondan sonra Kırıkkale'ye taşındık. Emekli olduktan sonra da köye geldik. Şimdi çiftçilik yapıp hayvancılık ile uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

"OĞLUMU ŞEHİT VERDİM BEN DE GİDER SEVE SEVE ŞEHİT OLURUM"

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatanımız milletimiz sağ olsun. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin. Bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Oğlumu şehit verdim, ben de gider seve seve şehit olurum. Ben de isterim oğlumun canı, kanı veda olsun bu vatana, bu millete. Kimse bu vatanı bölemeyecek, bölemez de."  

(İHA)

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