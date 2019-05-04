Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şehit babası tepkisini gösterdi: Artık bisikletle gideceğim

Şehit babası tepkisini gösterdi: Artık bisikletle gideceğim

Şehit babası tepkisini gösterdi: Artık bisikletle gideceğim

Adana’da şehit babası Musa Demiryürek, geçtiğimiz yıl şehit annesi Zübeyde Tura’nın otobüse bindiği sırada şoförün hakaret etmesinden bu yana otobüs yerine bisiklet kullanmaya başladı.

12 Nisan 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in geride bıraktığı babası Musa Demiryürek (69), özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkını kullanmıyor. Geçtiğimiz yıl Adana’da elindeki şehit kartını göstermesine rağmen otobüs şoförü tarafından hakarete uğrayan Zübeyde Tura gibi hakarete uğramak istemeyen şehit babası Musa Demiryürek, özel halk otobüsüne binmeme kararı aldı.

  Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşayan şehit babası, her cuma günü Asri Mezarlık’ta bulunan şehitliğe bisikletiyle yaklaşık 5 kilometre yol giderek, şehit oğlunu ziyaret ediyor. Hakarete uğramak istemediği için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Demiryürek, aynı zamanda ilerleyen yaşına rağmen spor yaparak sağlıklı kaldığını söyledi.

  Bisiklete önceden beri bindiğini ancak şehit annesine yapılan hakaretten dolayı bir daha otobüs kullanmadığını kaydeden Demiryürek, “Şoförlerin hepsine kötü diyemem ama yapılan çok yanlış bir şey. Şehit annesine yapılan hakaret bilinçsizce yapılmış bir hareket. Ben de bu olayı duyduktan sonra bisikletle gelip gitmeye başladım. Bana da hakaret ederler diye binmiyorum. Bundan sonra da şoför dursa bile otobüse ben binmem” diye konuştu.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Dostlarınızdan ayrılamıyorsanız siz de sevgiyi fazlasıyla hak edenlerdensiniz.

Balık Dostlarını Öpen Köpekçik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Emekli olamayan parasını SGK'dan geri alabilir