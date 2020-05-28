Kabine toplantısı, normalleşme sürecinin nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında normalleşme süreci ele alınacak. Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirlerarası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Özellikle; Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehir statüsüne sahip illerimizde halen devam eden giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN KALKIYOR?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Kabine toplantısı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

SEYAHAT YASAĞI UZATILAN İLLER HANGİLERİ?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili

ŞEHİRLER ARASI YASAK OLAN VE KALKAN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şehirler arası giriş çıkış kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği belirtilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi yayımlanmıştı. Bakanlık, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği hakkında bilgi verirken seyahat yasağı olan ve kalkan illeri de duyurmuştu.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

15 ilde giriş ve çıkışlar 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durduruldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞ TEDBİRLERİ GENELGESİ

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici süreyle durdurulacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Bunun sağlanmadığı takdirde virüsün yayılımı hızlanacağı, buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı belirtildi.

Gelinen noktada dün yapılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

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