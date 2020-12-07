Özel araçla şehirler arası yasağının olup olmadığı vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam 21:00'den sabah 05:00'e kadar, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak esnasında şehirler arası seyahatin belli koşullarda yapılabileceği İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Kısıtlamalara yönelik yeni açıklamalar geldi. Peki, şehirler arası yasak geldi mi? Özel araçla şehirler arası yasak var mı?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YASAK GELDİ Mİ?

Özel araçla şehirler arası yasak bulunmuyor. Ancak Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

YENİ AÇIKLAMALAR

18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’de belirtilen “Zorunlu Durumların” varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.

c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın seyahatleri nasıl olacaktır?

Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.