Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni tedbirlerin ne olacağı bekleniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere vakaların arttığı illerde bu yasağın uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Bugün seyahat yasağı geldi mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs salgının başında alınan önlemler arasında seyahat yasağı da yer almıştı. Salgının şehirler arasında yayılmasını engellemek adına şehirlere giriş çıkış yasakları getirilmişti. Normalleşme sürecinde bu yasaklar kaldırıldı. Ancak kış aylarının da gelmesi ile artan vakalar neticesinde yeni somut tedbirler alınıyor.

Bugün Beştepe’de toplanan kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel kararlar arasında vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması da bulunuyor.

Yeni seyahat yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bir gelişmenin yaşanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.