Şehir eşkıyalarından kan donduran cinayet! Baldıza taciz enişteye bıçak

Aydın Kuşadası’nda önceki gün çalıştığı restorandan izin alarak işyerinden ayrılan Fırat Kölemen, baldızı Vade Bacak ile buluştu. Kölemen, bu sırada yanlarına gelerek baldızına laf atan Adem A. ve Batuhan D. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Batuhan D., Kölemen’in boğazına bıçak sapladı, genç kadını da bacağından yaraladı. Ağır yaralı Kölemen, hayatını kaybetti.

DAĞDA YAKALANDILAR



Bıçaklı saldırganlar, olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı’na kaçtı. Bölgeyi abluka altına alan polis, magandaları yakaladı. Hakim karşısına çıkan katil zanlıları Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklandı. Batuhan D.’nin ifadesinde “Bıçağı salladım, öldürmek için vurmadım” dediği öğrenildi.