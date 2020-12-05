Sehi Ormanları nerede, nereye bağlı? İşte Sehi Ormanları haritası

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonun yapıldığı Sehi Ormanları'nın nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Sehi Ormanları nerede? İşte Sehi Ormanları haritası..

SEHİ ORMANLARI NEREDE?

Sehi Ormanları, Bitlis ili sınırları içerisinde yer alıyor. Sehi Ormanları, Bitlis kırsallarında bulunuyor.

SEHİ ORMANLARI HARİTASI