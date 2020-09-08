Şehadet nedir, ne demek? Şehadet kelimesinin anlamı nedir?

Dilimize Arapça'dan kazandırılan şehadet sözcüğü; şahit olma, tanıklık anlamlarını içermektedir. Türk Dil Kurumu, kelimenin yazılışını ve ne anlama geldiğini resmi sitesi üzerinden paylaşıyor. Günlük hayatta şehadet kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir.

ŞEHADET NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), şehadet kelimesinin iki anlamını da açıklamıştır.Arapça kökenli olan bu kelime İslamiyet’in kabulünden itibaren Türkçede yer almaya başlamış ve o günden bugüne sıkça kullanılır hale gelmiştir.

1. isim Tanıklık:

"Dünya karşısında Türk'ün kendi kendisi için yapacağı şehadet daha adamakıllı yapılmamıştır." - Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olmak gibi anlamlara gelmektedir.